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«Хаас» опубликовал расписание работы своих пилотов на тестах

«Хаас» опубликовал расписание работы своих пилотов на тестах
Авто / Формула-1

Американская команда Формулы-1 «Хаас» выставила график работы своих пилотов на предсезонных тестах к сезону-2019.

Первые тесты пройдут в испанском городе Барселоне 18-21 февраля, вторые — в том же каталонском городе с 26 февраля по 1 марта.

18 февраля — Ромен Грожан;
19 февраля — Кевин Магнуссен;
20 февраля — Ромен Грожан (до обеда), Пьетро Фиттипальди (после обеда);
21 февраля — Пьетро Фиттипальди (до обеда), Кевин Магнуссен (после обеда).

26 февраля — Кевин Магнуссен;
27 февраля — Ромен Грожан;
28 февраля — Кевин Магнуссен;
1 марта — Ромен Грожан.

Распиание можно посмотреть в соответствующем посте «Хааса» в «Твиттере».

Ранее «Хаас» провёл презентацию своего нового болида в чёрно-золотой ливрее на предстоящий чемпионат.

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