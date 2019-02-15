«Хаас» опубликовал расписание работы своих пилотов на тестах

Американская команда Формулы-1 «Хаас» выставила график работы своих пилотов на предсезонных тестах к сезону-2019.

Первые тесты пройдут в испанском городе Барселоне 18-21 февраля, вторые — в том же каталонском городе с 26 февраля по 1 марта.

18 февраля — Ромен Грожан;

19 февраля — Кевин Магнуссен;

20 февраля — Ромен Грожан (до обеда), Пьетро Фиттипальди (после обеда);

21 февраля — Пьетро Фиттипальди (до обеда), Кевин Магнуссен (после обеда).

26 февраля — Кевин Магнуссен;

27 февраля — Ромен Грожан;

28 февраля — Кевин Магнуссен;

1 марта — Ромен Грожан.

Распиание можно посмотреть в соответствующем посте «Хааса» в «Твиттере».

Ранее «Хаас» провёл презентацию своего нового болида в чёрно-золотой ливрее на предстоящий чемпионат.