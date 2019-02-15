«Хаас» опубликовал расписание работы своих пилотов на тестах

Американская команда Формулы-1 «Хаас» выставила график работы своих пилотов на предсезонных тестах к сезону-2019.
Первые тесты пройдут в испанском городе Барселоне 18-21 февраля, вторые — в том же каталонском городе с 26 февраля по 1 марта.
18 февраля — Ромен Грожан;
19 февраля — Кевин Магнуссен;
20 февраля — Ромен Грожан (до обеда), Пьетро Фиттипальди (после обеда);
21 февраля — Пьетро Фиттипальди (до обеда), Кевин Магнуссен (после обеда).
26 февраля — Кевин Магнуссен;
27 февраля — Ромен Грожан;
28 февраля — Кевин Магнуссен;
1 марта — Ромен Грожан.
Распиание можно посмотреть в соответствующем посте «Хааса» в «Твиттере».
Ранее «Хаас» провёл презентацию своего нового болида в чёрно-золотой ливрее на предстоящий чемпионат.