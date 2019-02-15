«Ред Булл» опубликовал расписание работы своих пилотов на тестах

Команда Формулы-1 «Ред Булл» выставила график работы своих пилотов на предсезонных тестах к сезону-2019, сообщает пресс-служба команды. Пока известен только график работы гонщиков на первой тестовой сессии.



Напомним, что первые тесты пройдут в Барселоне (Испания) 18-21 февраля, вторые — в том же каталонском городе с 26 февраля по 1 марта. Пилоты поделят тестовые дни первой сессии поровну — два дня отработает Макс Ферстаппен, ещё два дня — новичок команды Пьер Гасли.



18 февраля — Макс Ферстаппен;

19 февраля — Пьер Гасли;

20 февраля — Макс Ферстаппен;

21 февраля — Пьер Гасли.



Напомним, что презентация нового болида австрийской команды прошла 13 февраля. В предстоящем сезоне впервые в истории на болид австрийского коллектива будут установлены силовые установки «Хонда».

«Ред Булл» стал красно-синим! Правда, всего на день «Ред Булл» представил новый болид RB15. Нет, они с «Мерседесом» не мешают друг другу.