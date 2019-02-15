«Уильямс» опубликовал первые фотографии нового болида

Команда Формулы-1 «Уильямс» опубликовала первые студийные фото нового болида FW42, с которым команда будет выступать в сезоне 2019 года Формулы-1. Фотографии были опубликованы в «твиттере» команды. Напомним, что на презентации был использован прошлогодний болид команды, однако на него было установлено новое переднее крыло, которое, согласно техническому регламенту, будет разительно отличаться от образца 2018 года.



Помимо этого в новом сезоне команда будет использовать новую, бело-лазуревую ливрею.

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Боевыми пилотами «Уильямса» в предстоящем сезоне станут поляк Роберт Кубица и британец Джордж Расселл. Для Кубицы этот сезон станет первым после аварии на ралли в 2011 году, из-за которой он был вынужден приостановить свою карьеру — в той аварии Кубица получил серьёзные повреждения правой руки. Таким образом, предстоящий сезон для Кубицы станет первым боевым после восьмилетнего перерыва.



Для Джорджа Расселла же предстоящий сезон станет дебютным в чемпионате Формулы-1. В прошлом году он выступал в Формуле-2, где выиграл чемпионский титул, опередив в чемпионате двух других новичков сезона Формулы-1 — Ландо Норриса и Александра Албона.