Квят первым сядет за руль STR14 на тестах в Барселоне

Команда Формулы-1 «Торо Россо» выставила график работы своих пилотов на предсезонных тестах к сезону-2019, сообщает пресс-служба команды. Пока известен только график работы гонщиков на первой тестовой сессии.
Напомним, что первые тесты пройдут в Барселоне (Испания) 18-21 февраля, вторые — в том же каталонском городе с 26 февраля по 1 марта. Пилоты поделят тестовые дни первой сессии поровну — два дня отработает Даниил Квят, именно он первым выйдет на трассу 18 февраля, ещё два дня — новичок серии Александер Албон.
18 февраля — Даниил Квят;
19 февраля — Александер Албон;
20 февраля — Даниил Квят;
21 февраля — Александер Албон.
Напомним, что презентация нового болида команды прошла 11 февраля.
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