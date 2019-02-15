Перес первым сядет за руль болида «Рейсинг Пойнт» на тестах

Команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» выставила график работы своих пилотов на предсезонных тестах к сезону-2019, сообщает пресс-служба команды. Пока известен только график работы гонщиков на первой тестовой сессии.



Напомним, что первые тесты пройдут в Барселоне (Испания) 18-21 февраля, вторые — в том же каталонском городе с 26 февраля по 1 марта. Пилоты поделят тестовые дни первой сессии поровну — два дня отработает Серхио Перес, ещё два дня — новичок команды Лэнс Стролл.



18 февраля — Серхио Перес;

19 февраля — Лэнс Стролл;

20 февраля — Серхио Перес;

21 февраля — Лэнс Стролл.



Напомним, что презентация нового болида команды прошла 13 февраля. Предстоящий сезон станет первым для команды после смены названия и владельцев.

Полное имя «Рейсинг Пойнт» оказалось даже хуже. А ливрея осталась розовой Новая машина «Рейсинг Пойнт» (экс-«Форс Индия») розовая. Это RP19 — с ней команда надеется занять четвёртое место.