Вассёр: в «Альфа Ромео» смогли оценить прогресс в развитии машины

14 февраля новая машина «Альфа Ромео» прошла обкатку на автодроме «Фьорано». За рулём болида поработал Кими Райкконен. Впечатлениями от увиденного поделился руководитель команды Фредерик Вассёр, отметивший, что 33 круга на трассе помогли оценить тот прогресс, которого добились в Хинвиле в межсезонье.

«Мы провели первую обкатку машины в 2019 году и смогли оценить прогресс, которого добились в развитии машины перед началом тестов в Барселоне. Вся команда трудится над тем, чтобы начать сезон с как можно более сильным фундаментом. Наши пилоты и сотрудники мотивированы, и все мы ждём старта чемпионата, чтобы показать сильные выступления», — приводит слова Вассёра RaceFans.

Официальная презентация новой машины «Альфа Ромео» состоится 18 января.