Шварцман: на симуляторе новая «Феррари» почти не уступает в скорости старой

Пилот программы SMP Racing и слушатель Академии «Феррари» Роберт Шварцман поделился своими впечатлениями от нового автомобиля «Феррари» SF90, на презентации которого он побывал.



«Мне, как представителю программы SMP Racing и Академии «Феррари», было очень приятно получить приглашение на презентацию автомобиля «Скудерии» и одним из первых увидеть его вблизи. В первую очередь мне очень понравился дизайн машины — очень крутое сочетание красного матового цвета с чёрными элементами.



Если говорить о конструкции автомобиля, то сразу заметно, что изменилось переднее крыло — оттуда убрали все передние «флапы». Это такие маленькие крылышки, которые влияют на аэродинамику. Сейчас остались только рёбра. Я видел картинку со сравнением передних крыльев «Феррари», «Ред Булл» и «Мерседеса». Да, заметна разница, у «Феррари» другой изгиб — прижимной силы станет меньше. Ещё сразу замечаешь, что заднее крыло расширилось и его форма стала более агрессивной. Есть некоторые изменения по зеркалам. Остальное надо более детально рассматривать, мне пока не удалось это сделать. Внешне машина мне понравилась.



Что касается управляемости, то три дня назад я ездил на симуляторе Формулы-1, уже подготовленном под новый автомобиль, и смог опробовать его. По сравнению с прежней машиной изменения совсем небольшие, и в скорости она практически не уступает предыдущей. В «Феррари» смогли сделать так, чтобы автомобиль был достаточно сбалансированным», — заявил Шварцман в интервью корреспонденту «Чемпионата».