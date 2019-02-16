«Феррари» перешла на матовую ливрею ради снижения массы болида

15 февраля команда Формулы-1 «Феррари» провела презентацию нового болида, на котором она будет выступать в 2019 году. Одной из особенностью машины стало то, что традиционно красный цвет стал немного темнее в своих тонах. Кроме того, ливрея болида теперь имеет матовое покрытие.

Руководитель «Скудерии» Маттиа Бинотто объяснил переход на матовую ливрею техническими причинами, которые в теории могут помочь команде выигрывать у конкурентов тысячные доли секунд.

«Причины такого решения не заключаются в эстетике, они чисто технические. Отказ от глянцевого покрытия помог нам сделать болид на несколько сотен грамм легче. Это может показаться не очень значительным показателем, но когда атакуешь на пределе, даже такие мелочи придают свой эффект. Мы упорно работали, чтобы улучшить каждый элемент машины», — приводит слова Бинотто Motorsport.