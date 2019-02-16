Васильев выиграл пролог «Северного леса». Видеообзор первого дня гонки

Первая гонка в сезоне Кубка мира по бахам Баха «Россия – Северный лес» стартовала 15 февраля в Карелии. После утренних административных проверок и технической инспекции спортивных автомобилей экипажи проехали 19-километровый пролог. Экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова стал победителем пролога, на 20 секунд опередив чешско-словацкий экипаж под управлением Мирослава Заплетала, а третье место занял литовец Бенедиктас Ванагас. Первый день закончился выбором стартовой позиции на второй этап и торжественным открытием соревнования в горком парке Рускеала.