Албон: нам с Квятом есть что доказывать

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился ожиданиями от предстоящего сезона.



«На протяжении зимнего перерыва я мечтал оказаться в Мельбурне. Я всё ещё пытаюсь осознать, что такое быть гонщиком Формулы-1, но время идёт и я начинаю чувствовать это. Это страшно и захватывающе. В Австралии будет прессинг, но главное — наслаждаться этим. Это всё, о чём я мечтал с шестилетнего возраста, так что с нетерпением жду старта сезона.



Возвращение в структуру «Ред Булл» даёт мотивацию и решительность. Думаю, мы с Даниилом Квятом понимаем и чувствуем, что нам есть что доказать этой возможностью вернуться и побороться в составе «Торо Россо». Для меня это действительно мечта», — приводит слова Александера Албона пресс-служба команды.