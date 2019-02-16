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Албон: нам с Квятом есть что доказывать

Албон: нам с Квятом есть что доказывать
Авто / Формула-1

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«На протяжении зимнего перерыва я мечтал оказаться в Мельбурне. Я всё ещё пытаюсь осознать, что такое быть гонщиком Формулы-1, но время идёт и я начинаю чувствовать это. Это страшно и захватывающе. В Австралии будет прессинг, но главное — наслаждаться этим. Это всё, о чём я мечтал с шестилетнего возраста, так что с нетерпением жду старта сезона.

Возвращение в структуру «Ред Булл» даёт мотивацию и решительность. Думаю, мы с Даниилом Квятом понимаем и чувствуем, что нам есть что доказать этой возможностью вернуться и побороться в составе «Торо Россо». Для меня это действительно мечта», — приводит слова Александера Албона пресс-служба команды.

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