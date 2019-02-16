Перес: не буду менять стиль из-за того, что напарник — сын владельца команды

Мексиканский пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес подчеркнул, что не собирается менять стиль пилотирования из-за того, что его напарник, Лэнс Стролл, — сын владельца команды Лоуренса Стролла.



«Нам нужно вместе работать ради успеха команды. Наши отношения должны быть конструктивными как на трассе, так и за её пределами. Я не собираюсь менять стиль пилотирования из-за того, что напарник является сыном владельца команды.



Формула-1 — высший уровень автоспорта, и мы должны просто выполнять свою работу. Он единственный пилот в пелотоне, у кого такая же машина, как и у меня, так что вполне нормально желание опередить его», — приводит слова Серхио Переса Le Journal de Montreal.