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Перес: не буду менять стиль из-за того, что напарник — сын владельца команды

Перес: не буду менять стиль из-за того, что напарник — сын владельца команды
Авто / Формула-1

Мексиканский пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес подчеркнул, что не собирается менять стиль пилотирования из-за того, что его напарник, Лэнс Стролл, — сын владельца команды Лоуренса Стролла.

«Нам нужно вместе работать ради успеха команды. Наши отношения должны быть конструктивными как на трассе, так и за её пределами. Я не собираюсь менять стиль пилотирования из-за того, что напарник является сыном владельца команды.

Формула-1 — высший уровень автоспорта, и мы должны просто выполнять свою работу. Он единственный пилот в пелотоне, у кого такая же машина, как и у меня, так что вполне нормально желание опередить его», — приводит слова Серхио Переса Le Journal de Montreal.

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