Норрис рассказал о нелюбви к алкоголю и вечеринкам

Новобранец Формулы-1 пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что не видит себя в будущем частью богемной жизни. По словам британца, он не любит вечеринки, выпивку и всё, что связано с подобным образом жизни.

«Нет шансов, что меня соблазнит гламурная жизнь Формулы-1 и вечеринки. Не люблю всего этого. Эффект похмелья гораздо хуже, чем приятный эффект от выпитого алкоголя. Я давно уже не употреблял спиртное и не думаю, что приду к этому вновь.

Что касается выступлений, посмотрел, как работает Фернандо Алонсо, как он проводит гоночный уик-энд, как он вовлечён в работу с инженерами. Я смог многому у него научиться", — приводит слова Норриса GPToday.

В минувшем сезоне Норрис выступал в Формуле-2, но не сумел выиграть титул, уступив его Джорджу Расселлу.