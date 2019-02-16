Пилоты «Уильямса» показали новые комбинезоны команды

Пилоты «Уильямса» предстали в новых гоночных комбинезонах. Соответствующие фото были опубликованы на официальной странице команды в «Твиттере».

Стоит отметить, что в 2019 году комбинезоны будут кардинально отличаться от тех, что болельщики видели в минувшем сезоне. Верхняя часть комбинезона традиционного белого цвета, а нижняя часть — лазурно-чёрная. На комбинезонах изображены логотип «Мерседеса» — поставщика моторов, логотип нового титульного спонсора команды — компании ROKiT и логотип польской компании Orlen, которая способствовала возвращению в Формулу-1 Роберта Кубицы. На фото изображены боевые пилоты команды Кубица и Расселл, а также резервист Николас Латифи.

Соответствующий твит можно увидеть на официальной странице «Уильямса» в социальной сети.