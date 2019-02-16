В «Рено» показали первое живое фото новой машины

Сегодня, 16 февраля, команда «Рено» провела обкатку нового болида. Событие состоялось на автодроме «Каталунья», что в Барселоне. За рулём французской команды поработал новобранец Даниэль Риккардо. Австралиец преодолел 22 круга, что равняется 98 километрам пройденной дистанции. Таким образом, в «Рено» почти полностью проехали максимально разрешённую дистанцию для шейкдауна, которая равна 100 км.
Кроме того, в «Рено» показали и первое живое фото нового болида. Соответствующее фото было размещено на официальной странице команды в социальной сети «Твиттер».
Напомним, что презентация болида «Рено» R.S.19 состоялась 12 февраля. Новая машина сохранила привычные жёлто-чёрные цвета. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляции презентации.
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