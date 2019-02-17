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Риккардо — о новом болиде: в следующие пару недель надеюсь узнать больше

Риккардо — о новом болиде: в следующие пару недель надеюсь узнать больше
Авто / Формула-1

16 февраля пилот «Рено» Даниэль Риккардо провёл обкатку нового болида «Рено». На автодроме «Каталунья» австралиец преодолел 22 круга. После завершения работы Риккардо поделился впечатлениями от машины, выразив надежду узнать больше в следующие пару недель.

«Рад был опробовать в деле болид R.S.19 в Барселоне. Жду продолжения работы и вместе с командой надеюсь в следующие пару недель узнать больше», — приводит слова Риккардо официальная страница команды «Рено» в «Твиттере».

Презентация новой машины «Рено» состоялась 12 февраля. В сезоне-2019 за французскую команду будут выступать Нико Хюлькенберг и Даниэль Риккардо, который перешёл в Энстоун из «Ред Булл».

18 февраля в Барселоне стартуют первые официальные предсезонные тесты Формулы-1.

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