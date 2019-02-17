Риккардо — о новом болиде: в следующие пару недель надеюсь узнать больше

16 февраля пилот «Рено» Даниэль Риккардо провёл обкатку нового болида «Рено». На автодроме «Каталунья» австралиец преодолел 22 круга. После завершения работы Риккардо поделился впечатлениями от машины, выразив надежду узнать больше в следующие пару недель.

«Рад был опробовать в деле болид R.S.19 в Барселоне. Жду продолжения работы и вместе с командой надеюсь в следующие пару недель узнать больше», — приводит слова Риккардо официальная страница команды «Рено» в «Твиттере».

Презентация новой машины «Рено» состоялась 12 февраля. В сезоне-2019 за французскую команду будут выступать Нико Хюлькенберг и Даниэль Риккардо, который перешёл в Энстоун из «Ред Булл».

18 февраля в Барселоне стартуют первые официальные предсезонные тесты Формулы-1.