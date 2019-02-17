Лауронен опережает Васильева после второго дня бахи «Россия — Северный Лес»

Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli, в котором рассказали о субботних событиях на бахе «Россия — Северный Лес» — первом этапе Кубка мира по бахам. Субботний этап состоял из двух спецучастков — 104 и 170 км соответственно.



Ко времени старта третьего спецучастка под воздействием солнца верхняя часть ледового покрытия дорог подтаяла, и стало невероятно скользко. Малейшая ошибка могла привести к вылету с трассы, и пилотам предстояло найти баланс между высокой скоростью и надежностью. Среди экипажей, которых задержала на скоростном участке снежная Карелия, — многократные чемпионы России по ралли Сергей Успенский и Марина Данилова на Nissan Navara.



Лучший результат на втором и третьем спецучастках показал финский экипаж Тапио Лауронена и Тони Тапио Лауронена. Они опередили Владимира Васильева и Константина Жильцова более чем на две минуты. Заметно прибавил во второй день и литовец Бенедиктас Ванагас со штурманом из Польши Бартоломеем Бобой, который после двухсот «боевых» километров опережает чеха Мирослава Заплетала всего на 32 секунды. Классификацию 1-го этапа чемпионата России по ралли возглавляют Владимир Васильев и Константин Жильцов.