Несдержанные обещания Абитебуля лишили Окона контракта в «Рено» или «Макларене»

Одним из самых драматичных моментов минувшего сезона Формулы-1 за пределами трассы стала история с развитием карьеры пилота программы «Мерседес» Эстебана Окона. После того как стало понятно, что дни француза в «Рейсинг Пойнт» сочтены, руководитель «Мерседеса» Тото Вольф начал подбирать иные варианты для подопечного. Окон был на радаре у «Рено» и «Макларена».

Первоначально планировалось, что Эстебан станет пилотом «Рено», что стало бы большим событием для французской заводской команды. Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль убеждал Вольфа, что подписание контракта с Оконом — формальность, сообщает Motorsport-Total.

В то же время в «Макларене» также претендовали на контракт с Оконом, но требовали от «Мерседеса» как можно более быстрого решения по этому вопросу, установив дедлайн на подписание соглашения. Учитывая это, Вольф снова стал требовать у Абитебуля подтверждения соглашения относительно контракта Окона в «Рено», но тот вновь заставил Вольфа поверить на слово. К тому же собрание совета директоров «Рено» было невозможным, из-за того что один из его членов пребывал на отдыхе.

Ситуация для Окона резко ухудшилась, после того как Даниэль Риккардо принял решение покинуть «Ред Булл». В «Рено» сразу же ухватились за эту возможность. В результате Карлос Сайнс отреагировал на развитие событий быстрее всех и подписал контракт с «Маклареном». Когда Тото Вольф обратился к Заку Брауну по поводу варианта с «Маклареном», в Уокинге вынуждены были ответить вежливым отказом, сославшись на договорённости с Сайнсом.

В результате Абитебуль своим решением вызвал гнев Тото Вольфа и спровоцировал ряд обвинений, а Окон остался без места в Формуле-1. При этом утверждается, если бы в «Мерседесе» знали, что француз останется без контракта, то Валттери Боттас бы не получил новое соглашение с немецкой командой.