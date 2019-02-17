«Уильямс» пропустит первый день тестов из-за необходимости доработать болид

Команда «Уильямс» объявила, что вынуждена будет пропустить первый день официальных предсезонных тестов Формулы-1 из-за необходимости доработать новую машину.

«К сожалению, мы вынуждены отложить наш старт предсезонных тестов в Барселоне до вторника. У нас получилась очень напряжённая зима и в Гроуве работали над подготовкой машины FW42. Невзирая на все усилия нам требуется немного больше времени, чтобы быть готовыми к заездам.

Наш абсолютный приоритет заключается в том, чтобы отправлять на трассу болид, который может показать максимум и иногда такая работа требует больше времени, чем нам бы могло показаться. Конечно, это не совсем идеальная ситуация, но в то же время это не конец света. У нас остаётся семь дней тестов и мы сделаем всё, чтобы максимально подготовиться к первой гонке сезона", — приводит слова заместителя руководителя команды Клэр Уильямс пресс-служба «Уильямса».

Первые предсезонные тесты стартуют 18 февраля и пройдут на автодроме «Каталунья», что в Барселоне.