Албон надеется, что в Формуле-1 появится Гран-при Таиланда

Новичок Формулы-1 пилот «Торо Россо» Александер Албон надеется, что в скором времени в календаре чемпионата появится Гран-при Таиланда.

«Для меня имеет большое значение, что буду выступать под флагом Таиланда. Прошло много времени с тех пор, как в Формуле-1 выступал пилот из нашей страны. Надеюсь, я заставлю всех гордиться. Пару лет назад ходили слухи о Гран-при Таиланда, там есть трасса, способная принять этап Формулы-1. Думаю, было бы здорово провести там гонку, это было бы просто волшебно.

В следующем году нас ждёт гонка во Вьетнаме, и это приблизит этап в Таиланде ещё на один шаг. Это даст мне что-то похожее на домашнюю гонку. Но автоспорт в Таиланде продолжает расти. Надеюсь, основа для Формулы-1 будет заложена уже в этом году", — приводит слова Албона GPblog.