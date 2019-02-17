Потрясающий финиш в Формуле-Е: Ди Грасси вырывает победу у Верляйна

В ночь на 17 февраля мск в Мехико прошла очередная гонка чемпионата Формулы-E. Она была отмечена невероятной борьбой на последнем круге. Пилот ABT Audi Sport Лукас ди Грасси и гонщик Mahindra Racing Паскаль Верляйн боролись за победу колесо в колесо. В какой-то момент между соперниками произошёл контакт и немец оказался даже за пределами трассы.

На финишной прямой ди Грасси всё же удалось оставить Верляйна позади, что также было вызвано тем, что на болиде Паскаля закончился заряд батареи. Впрочем, даже без этого обгона бразилец одержал бы победу, так как Верляйн был оштрафован за срезку шиканы почти сразу после финиша. Это привело к тому, что в итоговом протоколе пилот Mahindra Racing откатился на шестое место.