На первых тестах в Барселоне не ожидается осадков или морозов

18 февраля в Барселоне, на автодроме «Каталунья», состоится первый день официальных предсезонных тестов Формулы-1. Ожидается, что он не будет испорчен погодными условиями. Синоптики не прогнозируют низкой температуры или осадков.

В минувшем году первые тесты Формулы-1 были значительно сокращены во времени. Тогда в Барселоне наблюдались тяжёлые погодные условия, в результате первые два дня были фактически сорваны из-за низкой температуры и снегопадов.

Погодные катаклизмы, случившиеся в Барселоне в 2018 году, привели к тому, что в Формуле-1 рассматривали вариант с переносом предсезонных тестов в Бахрейн. Однако в конечном счёте этот вариант не был поддержан, что, в том числе, было связано с проблемами с логистикой.