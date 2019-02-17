Механик «Феррари», сбитый Райкконеном в Бахрейне, вернётся в команду

Механик «Феррари» Франческо Чигарини вернётся в команду в сезоне 2019 года, сообщает Crash.net. Чигарини пропустил почти весь сезон-2018 из-за травм, полученных в ходе Гран-при Бахрейна.



Напомним, что Чигарини попал под колёса болида Кими Райкконена во время пит-стопа. По ходу второго пит-стопа финского гонщика Райкконен получил сигнал отправляться на трассу, хотя заднее левое колесо ещё даже не было снято. В результате этой ситуации Кими сбил механика и был вынужден сойти с трассы. У Франческо были сломаны малая берцовая кость и голень.



За тот инцидент «Феррари» выплатила € 50 тыс.



Первый предсезонные тесты 2019 года стартуют в Барселоне 18 февраля и продлятся четыре дня. Всего команды ждут две четырёхдневные сессии.