Риккардо: остаться в «Ред Булл» было более рискованным, чем перейти в «Рено»

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо считает, что переход в «Рено» был сопряжён с меньшим риском, чем возможность остаться в составе «Ред Булл».



«Чем больше я думаю, тем больше понимаю, что переход в «Рено» был меньшим риском, чем оставаться в «Ред Булл». В «Ред Булл» всегда есть сравнение с успехами прошлого. Опасность в том, что вы можете быть разочарованы.



У меня сложилось впечатление, что риск провала в «Ред Булл» был выше, чем риск не выиграть в «Рено». «Рено» пока не может достичь желаемого, команда вынуждена догонять с 2014 года и ошибки будут продолжаться, но эти ошибки постепенно устраняются. Моё личное мнение — у «Хонды» гораздо больше проблем, чем у «Рено», — приводит слова Даниэля Риккардо Motorsport-Total.