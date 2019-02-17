Феттель: Мик Шумахер может обратиться ко мне за помощью в любое время

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал подписание Мика Шумахера с гоночной академией «Феррари», отметив, что Мик может обратиться к нему за помощью в любое время.



«Если говорить честно, у меня нет никаких дополнительных эмоций от того, что Мик Шумахер стал пилотом академии «Феррари». Наверное, дело в том, что мы с ним давно знакомы, с тех пор как он был маленьким мальчиком. Разумеется, приятно видеть, что он продолжает борьбу. Он отлично справлялся до этого, и, думаю, он отлично поработает и в «Феррари».



Те моменты, когда мы проводим время вместе или общаемся, довольно редки, но он знает, что если у него возникнут какие-то вопросы, то он может обратиться ко мне в любое время», — приводит слова Себастьяна Феттеля RTL.