Сайнс: нет никакого давления из-за того, что я заменил Алонсо

Пилот «Макларена» Карлос Cайнс подчеркнул, что он не чувствует дополнительного давления из-за того, что заменит в составе команды Фернандо Алонсо.



«На меня нет никакого давления из-за того, что я заменил Фернандо Алонсо. В этом году мы не боремся за титулы чемпионов мира. Но у нас с Фернандо разные ситуации. Я жду победу с нетерпением, но мне не нужно побеждать прямо здесь и сейчас. Мне 24 года и я могу подождать.



Возможно, что давление оказывается на команду, но я хочу быть частью этого плана возвращения на лидирующие позиции и реструктуризации коллектива. Я уважаю Фернандо за то, что он сделал, за его результаты. Но я не чувствую давления, садясь в кокпит его бывшей машины. Фернандо Алонсо — это Фернандо Алонсо, а Карлос Сайнс — это Карлос Сайнс», — приводит слова Сайнса Crash.