Онлайн-трансляция первого дня предсезонных тестов Формулы-1

18 февраля в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует первая сессия предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.



Онлайн-трансляция первого дня тестов Формулы-1 в Барселоне



Состав участников первого дня тестов:

Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — до обеда

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда

Себастьян Феттель (Ferrari)

Макс Ферстаппен (Red Bull)

Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) — до обеда

Даниэль Риккардо (Renault) — после обеда

Ромен Грожан (Haas)

Карлос Сайнс (McLaren)

Серхио Перес (Racing Point)

Кими Райкконен (Alfa Romeo)

Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso)



Команда Формулы-1 «Уильямс» не успела подготовить болид к первому дню тестов и должна начать работу завтра, 19 февраля.