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Онлайн-трансляция первого дня предсезонных тестов Формулы-1

Онлайн-трансляция первого дня предсезонных тестов Формулы-1
Авто / Формула-1

18 февраля в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует первая сессия предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.

Онлайн-трансляция первого дня тестов Формулы-1 в Барселоне

Состав участников первого дня тестов:
Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — до обеда
Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда
Себастьян Феттель (Ferrari)
Макс Ферстаппен (Red Bull)
Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) — до обеда
Даниэль Риккардо (Renault) — после обеда
Ромен Грожан (Haas)
Карлос Сайнс (McLaren)
Серхио Перес (Racing Point)
Кими Райкконен (Alfa Romeo)
Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso)

Команда Формулы-1 «Уильямс» не успела подготовить болид к первому дню тестов и должна начать работу завтра, 19 февраля.

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