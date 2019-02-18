18 февраля в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует первая сессия предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.
Онлайн-трансляция первого дня тестов Формулы-1 в Барселоне
Состав участников первого дня тестов:
Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — до обеда
Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда
Себастьян Феттель (Ferrari)
Макс Ферстаппен (Red Bull)
Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) — до обеда
Даниэль Риккардо (Renault) — после обеда
Ромен Грожан (Haas)
Карлос Сайнс (McLaren)
Серхио Перес (Racing Point)
Кими Райкконен (Alfa Romeo)
Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso)
Команда Формулы-1 «Уильямс» не успела подготовить болид к первому дню тестов и должна начать работу завтра, 19 февраля.
Онлайн-трансляция первого дня предсезонных тестов Формулы-1