Лауронен выигрывал баху «Россия — Северный Лес 2019», Васильев — второй

Победителями первого этапа Кубка мира по бахам бахи «Россия — Северный Лес 2019» стали постоянные участники из Финляндии — Тапио Лауронен и Тони Тапио Лауронен на Mitsubishi Pajero. Российский экипаж Владимир Васильев/Константин Жильцов стали серебряными призерами в зачете этапа мирового первенства и победителями первого этапа Чемпионата России по ралли-рейдам.



После дневного регруппинга экипажам оставалось проехать 103 км по сложным карельским дорогам. Первым на трассу ушел финский экипаж, следом за ним через две минуты — Владимир Васильев с Константином Жильцовым. На четырнадцатом километре спецучастка с трассы в штаб поступил сигнал об остановке нескольких экипажей. После прохождения первых двух экипажей из-за сильного ветра упало дерево, перегородив дорогу последующим экипажем. Спецучасток пришлось остановить. После того, как дерево распилили и освободили проезд, все экипажи продолжили движение, но уже в «дорожном режиме».



Кубок мира по бахам. Баха «Россия Северный Лес 2019». Итоговые результаты



1. Тапио Лауронен (Mitsubishi Pajero) — 5:19:07

2. Владимир Васильев (MINI One) — 5:21:28

3. Бенедиктас Ванагас (Toyota Hilux) — 5:31:33.

