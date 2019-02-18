Опубликовано видео с шейкдауна нового болида «Рено» с камеры в шлеме Риккардо

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видео с круга шейкдауна нового болида «Рено», который провёл на трассе в Барселоне Даниэль Риккардо 16 февраля. Примечательно, что это видео с камеры, расположенной в шлеме пилота — с подобной камерой на Гран-при Монако 2018 года выступал Пьер Гасли, а в Канаде с такой камерой проехал несколько кругов Ромен Грожан.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Формулы-1.



Стоит отметить, что в использовании такой камеры на Гран-при США отказали Фернандо Алонсо, поскольку на тот момент изображение оказалось слишком плохого качества, чтобы использовать эту картинку в телетрансляции.



Напомним, что первые предсезонные тесты Формулы-1 2019 года стартуют 18 февраля на трассе в Барселоне.