Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Опубликовано видео с шейкдауна нового болида «Рено» с камеры в шлеме Риккардо

Опубликовано видео с шейкдауна нового болида «Рено» с камеры в шлеме Риккардо
Авто / Формула-1

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видео с круга шейкдауна нового болида «Рено», который провёл на трассе в Барселоне Даниэль Риккардо 16 февраля. Примечательно, что это видео с камеры, расположенной в шлеме пилота — с подобной камерой на Гран-при Монако 2018 года выступал Пьер Гасли, а в Канаде с такой камерой проехал несколько кругов Ромен Грожан.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Формулы-1.

Стоит отметить, что в использовании такой камеры на Гран-при США отказали Фернандо Алонсо, поскольку на тот момент изображение оказалось слишком плохого качества, чтобы использовать эту картинку в телетрансляции.

Напомним, что первые предсезонные тесты Формулы-1 2019 года стартуют 18 февраля на трассе в Барселоне.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент