«Ред Булл» представил окончательную ливрею RB15

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» перед стартом зимних тестов Формулы-1 показала окончательную ливрею своего нового болида RB15 на сезон-2019. Как и ожидалось, в итоге «Ред Булл» сохранил прошлогоднюю тёмно-синюю расцветку. Ранее команда предупреждала, что разработанная для шейкдауна новой машины чёрно-красная ливрея будет использоваться лишь раз.

RB15 Фото : Red Bull Media House

RB15 Фото: Red Bull Media House

Гонщиками «Ред Булл» в сезоне-2019 Формулы-1 станут голландец Макс Ферстаппен и француз Пьер Гасли. Первые зимние тесты Формулы-1 пройдут в Испании на автодроме «Каталунья» с 18 по 21 февраля. В понедельник и среду за рулём болида «Ред Булл» будет работать Ферстаппен, во вторник и четверг — Гасли.