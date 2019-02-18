На «Феррари» подана ещё одна жалоба за рекламу табака

Австралийские правоохранительные органы расследуют ситуацию, связанную с «Феррари» и её главным спонсором компанией по производству сигарет Philip Morris. Расследование касается возможной рекламой табака на болиде «Скудерии».



Как сообщает GrandPX.news, итальянский потребительский союз подал жалобу в национальное антимонопольное ведомство.



«Мы также подали жалобу в министерство здравоохранения», — подтвердил представитель профсоюза Массимилиано Дона.

В сезоне-2019 с табачным брендом будет работать не только «Феррари», но и «Макларен».

Британская команда спонсируется British American Tobacco (BAT), которая в 90-х годах имела свою собственную команду в Формуле-1. Представитель табачной компании заявил, что новое спонсорство «не имеет ничего общего с тем, что мы делали до 2006 года».



Представитель руководства Формулы-1 на этот счёт заявил следующее: «Мы не знаем деталей, поэтому на данном этапе это сложно оценить». Но добавил, что парижская федерация не изменила свою прежнюю позицию — против рекламы табака.



В Liberty Media споры о рекламе никак не комментируют.