Риккардо: иногда Магнуссен перебарщивает, но у меня нет с ним проблем

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо не считает агрессивный стиль пилотирования гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена проблемой.



Магнуссен регулярно критикуется своими соперниками, а пилот «Рено» Нико Хюлькенберг признался, что не ладит с датчанином.



«Ах, мой хороший друг Кевин. Как он там? Как там его яйца?» — сказал Хюлькенберг.



Тем самым Нико сделал отсылку к инциденту 2017 года, когда в ходе перепалки Магнуссен сказал Хюлькенбергу «отсоси мои яйца».



«Всё это было сказано на эмоциях. Но в целом можно сказать, что мы с Кевином просто не очень нравимся друг другу», — заявил Нико.



Однако Риккардо не разделяет этого мнения Хюлькенберга о Магнуссене.



«Время от времени он перебарщивает, но обычно у меня нет проблем с Кевином. Он ходит по краю, но если бы мне пришлось выбирать между Кевином или «мягким» пилотом, которого легко обгонять, я бы выбрал Кевина. Кевин классный. Может быть, моё мнение о его пилотировании изменится. Нет, честно говоря, хорошо, что в Формуле-1 есть крутые парни. Мы оба агрессивные гонщики, так что будет весело», — цитирует Риккардо GrandPX.news.