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Сайнс: мы должны дать шанс новым правилам, прежде чем критиковать их

Сайнс: мы должны дать шанс новым правилам, прежде чем критиковать их
Авто / Формула-1

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс считает, что преждевременно критически судить изменения в правилах Формулы-1, которые были введены перед сезоном 2019 года, до тех пор, пока не прошло несколько Гран-при.

«Я думаю, что мы должны согласиться с изменениями или по крайней мере дать им шанс. Проверить их. Пусть пройдут две-три гонки с ними, и посмотрим, работает это или нет. Но критиковать новые правила, даже не посмотрев, как это выглядит на трассе, нехорошо по отношению к людям, которые их принимали. Так что давайте будем терпеливы и дадим им шанс. Я буду первым, кто скажет, стало лучше или хуже.

Надеюсь, новые правила в сезоне-2019 помогут перейти на изменения в 2021 году. Мы должны доверять решениям Liberty и Росса Брауна. Конечно, для команд это создаёт дополнительные издержки, но говорить о том, что они будут потрачены впустую, прежде чем проверить их, было бы не слишком хорошо», — сказал Сайнс Autosport.

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