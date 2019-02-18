Сайнс: мы должны дать шанс новым правилам, прежде чем критиковать их

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс считает, что преждевременно критически судить изменения в правилах Формулы-1, которые были введены перед сезоном 2019 года, до тех пор, пока не прошло несколько Гран-при.



«Я думаю, что мы должны согласиться с изменениями или по крайней мере дать им шанс. Проверить их. Пусть пройдут две-три гонки с ними, и посмотрим, работает это или нет. Но критиковать новые правила, даже не посмотрев, как это выглядит на трассе, нехорошо по отношению к людям, которые их принимали. Так что давайте будем терпеливы и дадим им шанс. Я буду первым, кто скажет, стало лучше или хуже.



Надеюсь, новые правила в сезоне-2019 помогут перейти на изменения в 2021 году. Мы должны доверять решениям Liberty и Росса Брауна. Конечно, для команд это создаёт дополнительные издержки, но говорить о том, что они будут потрачены впустую, прежде чем проверить их, было бы не слишком хорошо», — сказал Сайнс Autosport.