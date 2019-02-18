Тост: «Хонда» добилась большого прогресса за зиму

Глава «Торо Россо» Франц Тост заявил, что очень доволен работой по доводке мотора, которую проделала «Хонда» в нынешнее межсезонье Формулы-1. Тост не думает, что его команде непременно придётся использовать дополнительные силовые установки сверх разрешённых регламентом трёх и тем самым обрекать себя на потерю позиций на стартовой решётке.



«Они добились большого прогресса за зиму — в плане и надёжности, и скорости. Но я ещё не знаю, насколько стали лучше другие силовые блоки. Я не ожидаю, что нам понадобится за сезон больше трёх двигателей. Если будет нужно, мы поставим ещё один дополнительный. Если так будет лучше для развития и будущего, мы готовы пойти на это», — приводит слова Тоста Sky Sports.