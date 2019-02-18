Вильнёв: на Феттеля оказывается давление, ему есть что терять, а Леклеру нечего

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что новичок «Феррари» Шарль Леклер своими успешными выступлениями может поставить под сомнение нахождение в команде его напарника Себастьяна Феттеля.

«Я не думаю, что расстановка сил между командами сильно изменится. Двигатели те же самые. Есть некоторые изменения в аэродинамике, но я не думаю, что они достаточно велики, чтобы что-то изменить. Большое изменение — это переход Леклера в «Феррари». Посмотрим, что из этого получится. Если будет сильным со старта сезона, это может создать неразбериху с Феттелем, какая у Себастьяна была с Даниэлем Риккардо несколько лет назад.



Тогда Риккардо переходил в «Ред Булл», но не хотел вносить туда сумятицу. Теоретически Феттель был фаворитом, но иногда вещи могут обернуться против вас на психологическом уровне, и вы даже не будете знать, почему. Для Феттеля многое будет зависеть от сравнения с Леклером. Себастьян знает, что, если всё пойдёт не так, будущее «Феррари» будет за Леклером, а не за ним. Всё давление сейчас на Феттеле. Себу есть что терять, а Шарлю нечего», — сказал Вильнёв Corriere della Sera.