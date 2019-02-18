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Феттель — лучший по итогам утренней части тестов Ф-1 в Барселоне, Квят — девятый

Феттель — лучший по итогам утренней части тестов Ф-1 в Барселоне, Квят — девятый
Авто / Формула-1

На автодроме «Каталунья» в Барселоне (Испания) завершилась первая половина дня предсезонных тестов Формулы-1. Лучшее время показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Россиянин Даннил Квят, выступающий за «Торо Россо», — девятый.

1. Себастьян Феттель ( Scuderia Ferrari) — 1:18.161 (72 круга)
2. Серхио Перес (Racing Point) +1.783 (20 кругов)
3. Валттери Боттас ( Mercedes AMG F1) +1.966 (69 кругов)
4. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1.999 (46 кругов)
5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +2.013 (52 круга)
6. Карлос Сайнс (McLaren) +2.269 (56 кругов)
7. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +2.819 (65 кругов)
8. Ромен Грожан (Haas) +3.339 (18 кругов)
9. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +3.571 (35 кругов).

Вечерняя часть тестов закончится в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 2019. Тесты 18 февраля
18 февраля 2019 года, понедельник. 11:00 МСК
1
Себастьян Феттель
Scuderia Ferrari
1:18.161
2
Серхио Перес
Racing Point
+1.783
3
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+1.966
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