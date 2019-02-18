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Лиам Лоусон стал пилотом молодёжной программы «Ред Булл»

Лиам Лоусон стал пилотом молодёжной программы «Ред Булл»
Авто / Младшие серии

Чемпион Toyota Racing Series Лиам Лоусон вошёл программу молодых гонщиков «Ред Булл», сообщает Motorsport.

17-летний новозеландский гонщик стал чемпионом Toyota Racing Series, обойдя Маркуса Армстронга из программы «Феррари», а также бывшего пилота «Мерседеса» в DTM Лукаса Ауэра. Лиамом были одержаны пять побед в 15 гонках.

Ранее Лиам брал титулы в Формуле Ford и становился вице-чемпионом в австралийской и немецкой Формуле-4. В 2019 году Лоусон будет выступать в европейской Формуле Masters, которая раньше называлась европейской Формулой-3.

В молодёжную программу «Ред Булл» также входят пилоты Лукас Ауэр, Джек Доухан, Джонни Эдгар, Деннис Хаугер, Гарри Томпсон, Дэн Тиктум, Юки Цунода и Юри Випс.

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