Тост: Квят вернулся таким, каким мы его знали прежде

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост поделился мнением о своём пилотском составе на сезон 2019 года — Данииле Квяте и Александере Албоне.



«Мы все знаем, что Даниил Квят — очень и очень квалифицированный пилот. Я думаю, что Квят вернулся таким, каким мы его знали прежде, так что он выполнит отличную работу.



Думаю, что Александер Албон может стать отличным сюрпризом в этом году, потому что люди мало о нём знают. Мы наблюдали за ним в прошлом сезоне, как и в прошлые годы. Стоит не забывать о том, что он был успешен в GP3, выступал с Леклером и побеждал его, а в Формуле-2 показывал действительно хорошие гонки. Я настроен оптимистично, он сделает хорошую работу», — приводит слова Франца Тоста Business Live.