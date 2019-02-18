Хюлькенберг: аэродинамики «Рено» хорошо поработали, вернув прижимную силу

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг поделился первыми впечатлениями от нового автомобиля команды R.S.19. По мнению Хюлькенберга, его команде практически удалось отыграть все потери, вызванные введением нового технического регламента.



«Утром я обнаружил, что машина по поведению очень похожа на прошлогоднюю. Судя по всему, наши аэродинамики хорошо поработали и вернули немалую часть прижимной силы. Мотор? Тут не так легко почувствовать, ведь из-за увеличившихся передних и задних антикрыльев сопротивление воздуха стало сильнее — это влияет на ощущение, как быстро ты едешь. Плюс, очевидно, я ещё не использовал максимальную мощность двигателя — и этого ещё не будет некоторое время. Поэтому сравнивать пока рано», — приводит слова Хюлькенберга официальный сайт Формулы-1.