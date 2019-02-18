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Хюлькенберг: аэродинамики «Рено» хорошо поработали, вернув прижимную силу

Хюлькенберг: аэродинамики «Рено» хорошо поработали, вернув прижимную силу
Авто / Формула-1

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг поделился первыми впечатлениями от нового автомобиля команды R.S.19. По мнению Хюлькенберга, его команде практически удалось отыграть все потери, вызванные введением нового технического регламента.

«Утром я обнаружил, что машина по поведению очень похожа на прошлогоднюю. Судя по всему, наши аэродинамики хорошо поработали и вернули немалую часть прижимной силы. Мотор? Тут не так легко почувствовать, ведь из-за увеличившихся передних и задних антикрыльев сопротивление воздуха стало сильнее — это влияет на ощущение, как быстро ты едешь. Плюс, очевидно, я ещё не использовал максимальную мощность двигателя — и этого ещё не будет некоторое время. Поэтому сравнивать пока рано», — приводит слова Хюлькенберга официальный сайт Формулы-1.

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