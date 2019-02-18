Райкконен: машина выглядит отлично, дизайн ливреи приятный

Гонщики «Альфа Ромео» Кими Райкконен и Антонио Джовинацци поделились своими впечатлениями от внешнего вида нового автомобиля команды С38. Цитаты пилотов были опубликованы уже после того, как Райкконен начал работать за рулём машины в первый день зимних тестов Формулы-1 в Барселоне.



«Машина выглядит отлично. Дизайн ливреи приятный. К этой команде пришло много партнёров, что позитивно, и мы благодарим их за веру в нас. Я с нетерпением жду управления машиной и изучения возможностей С38 во время двух тестовых недель», — отметил Райкконен.



«Я думаю, это красивая машина. Дизайн ливреи отличный, очень ясный, и мне очень нравятся такие цвета. Это моя первая „собственная“ машина в Формуле-1, так что для меня это нечто особенное. У нас много отличных спонсоров, которые нас поддерживают, и мы им благодарны за веру в нашу команду. С нетерпением жду возможности первый раз оказаться за рулём С38 на этой неделе», — добавил со своей стороны Джовинацци.

Презентация новой машины и команды Райкконена. Сразу после неё Кими вылетел Райкконен и Джовинацци официально показали новую машину «Альфа Ромео». Она всё-таки красно-белая.