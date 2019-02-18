Тост: «Ред Булл» сможет выигрывать гонки с «Хондой»

Руководитель команды Формулы-1 «Торо Россо» Франц Тост выразил уверенность в том, что «Ред Булл» сможет в 2019 году бороться за победы с моторами «Хонда».



«Я не думаю, что мы столкнёмся с большими проблемами с надёжностью двигателей — в «Хонде» добились прогресса за зиму в этом вопросе. Я очень рад этому. Они оправдали все возложенные на них ожидания. Я совершенно уверен, что мы сократим отставание от топ-команд, а «Ред Булл» сможет выигрывать гонки с ними. думаю, что мы получим много преимуществ от этого сотрудничества», — приводит слова Франца Тоста GPFans.



Напомним, что сезон-2019 станет первым в новейшей истории «Хонды», в котором они будут работать сразу с двумя командами — «Торо Россо» и «Ред Булл».