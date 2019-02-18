Феттель — лучший по итогам первого дня тестов Ф-1 в Барселоне, Квят — шестой

На автодроме «Каталунья» в Барселоне (Испания) завершился первый день предсезонных тестов Формулы-1. Лучшее время показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, вторым стал пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший, тройку замкнул гонщик «Хааса» Ромен Грожан.
Россиянин Даннил Квят, выступающий за «Торо Россо», показал шестое время дня.
предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне. Первый день
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1:18.161 (169 кругов)
2. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +0,397 (119 кругов)
3. Ромен Грожан («Хаас») +0,998 (65 кругов)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,265 (128 кругов)
5. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,301 (114 кругов)
6. Даниил Квят («Торо Россо») +1,303 (77 кругов)
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1,783 (30 кругов)
8. Валттери Боттас («Мерседес») +1,966 (69 кругов)
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,974 (81 круг)
10. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,819 (65 кругов)
11. Даниэль Риккардо («Рено») +2,822 (44 круга).