Феттель — лучший по итогам первого дня тестов Ф-1 в Барселоне, Квят — шестой

На автодроме «Каталунья» в Барселоне (Испания) завершился первый день предсезонных тестов Формулы-1. Лучшее время показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, вторым стал пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший, тройку замкнул гонщик «Хааса» Ромен Грожан.



Россиянин Даннил Квят, выступающий за «Торо Россо», показал шестое время дня.

предсезонные тесты Формулы-1 в Барселоне. Первый день

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1:18.161 (169 кругов)

2. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +0,397 (119 кругов)

3. Ромен Грожан («Хаас») +0,998 (65 кругов)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,265 (128 кругов)

5. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,301 (114 кругов)

6. Даниил Квят («Торо Россо») +1,303 (77 кругов)

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1,783 (30 кругов)

8. Валттери Боттас («Мерседес») +1,966 (69 кругов)

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,974 (81 круг)

10. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,819 (65 кругов)

11. Даниэль Риккардо («Рено») +2,822 (44 круга).