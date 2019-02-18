Расселл — о пропуске тестов: не думаю, что это очень сильно на нас повлияет

Новый гонщик «Уильямса» Джордж Расселл призвал не придавать слишком большого значения тому факту, что его команда не сможет принять участия в двух первых днях зимних тестов Формулы-1 в Барселоне. В то время как девять остальных «конюшен» в понедельник, 18 февраля, приступили к испытаниям, новый «Уильямс» FW42 должен быть готов к выезду на трассу только в среду, 20 февраля.



«Да, нас не будет на трассе, но все упорно работают, чтобы устранить проблемы. Если честно, не думаю, что это очень сильно на нас повлияет. Зимние тесты — это одно дело, но как только ты переходишь к гонкам, то это уже совсем другая история», — приводит слова Расселла Crash.

Источник: новая машина «Уильямса» на две секунды медленнее старой