Второй день предсезонных тестов Формулы-1: составы команд и онлайн-трансляция

Сегодня, 19 февраля, в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует второй день первой сессии предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.



Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Барселоне



Состав участников второго дня тестов:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — до обеда

Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — после обеда

Шарль Леклер (Ferrari)

Пьер Гасли (Red Bull)

Даниэль Риккардо (Renault) — до обеда

Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) — после обеда

Кевин Магнуссен (Haas)

Ландо Норрис (McLaren)

Лэнс Стролл (Racing Point)

Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)

Александер Албон (Scuderia Toro Rosso).



Команда Формулы-1 «Уильямс» не успела подготовить болид ко второму дню тестов и должна начать работу завтра, 20 февраля.