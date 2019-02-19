Сегодня, 19 февраля, в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует второй день первой сессии предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.
Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Барселоне
Состав участников второго дня тестов:
Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — до обеда
Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — после обеда
Шарль Леклер (Ferrari)
Пьер Гасли (Red Bull)
Даниэль Риккардо (Renault) — до обеда
Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) — после обеда
Кевин Магнуссен (Haas)
Ландо Норрис (McLaren)
Лэнс Стролл (Racing Point)
Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)
Александер Албон (Scuderia Toro Rosso).
Команда Формулы-1 «Уильямс» не успела подготовить болид ко второму дню тестов и должна начать работу завтра, 20 февраля.
Второй день предсезонных тестов Формулы-1: составы команд и онлайн-трансляция