Сегодня, 21 февраля, в 11:00 мск на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует четвёртый день первой сессии предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.
Онлайн-трансляция четвёртого дня тестов Формулы-1 в Барселоне
Состав участников четвёртого дня тестов:
Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — до обеда
Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — после обеда
Шарль Леклер (Ferrari)
Пьер Гасли (Red Bull)
Даниэль Риккардо (Renault) — до обеда
Нико Хюлькенберг (Renault) — после обеда
Ромен Грожан (Haas) — до обеда
Кевин Магнуссен (Haas) — после обеда
Ландо Норрис (McLaren)
Лэнс Стролл (Racing Point)
Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)
Александер Албон (Scuderia Toro Rosso).
Роберт Кубица (Williams) — до обеда.
Джордж Расселл (Williams) — после обеда.
Четвёртый день предсезонных тестов Формулы-1: составы команд и онлайн-трансляция