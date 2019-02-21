Четвёртый день предсезонных тестов Формулы-1: составы команд и онлайн-трансляция

Сегодня, 21 февраля, в 11:00 мск на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует четвёртый день первой сессии предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.



Онлайн-трансляция четвёртого дня тестов Формулы-1 в Барселоне



Состав участников четвёртого дня тестов:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — до обеда

Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — после обеда

Шарль Леклер (Ferrari)

Пьер Гасли (Red Bull)

Даниэль Риккардо (Renault) — до обеда

Нико Хюлькенберг (Renault) — после обеда

Ромен Грожан (Haas) — до обеда

Кевин Магнуссен (Haas) — после обеда

Ландо Норрис (McLaren)

Лэнс Стролл (Racing Point)

Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)

Александер Албон (Scuderia Toro Rosso).

Роберт Кубица (Williams) — до обеда.

Джордж Расселл (Williams) — после обеда.