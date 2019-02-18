Ферстаппен: пройти 128 кругов в первый день тестов — это здорово

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги первого дня предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.



«Пройти 128 кругов в первый же день тестов — это было действительно здорово, так что я очень доволен итогами первого дня тестов. Мы смогли собрать много данных, что действительно важно. Сегодня вечером всё проанализируем, чтобы посмотреть, что сможем улучшить завтра, когда пилотировать машину будет Пьер Гасли.



Сегодня вечером и завтра я подробно посмотрю, что я могу улучшить в свой второй день, 20 февраля. Сейчас всё хорошо, и я доволен, что мы смогли проехать так много кругов, и с нетерпением жду оставшейся части недели», — приводит слова Макса Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».