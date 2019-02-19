Хорнер: если Ферстаппен сохранит прошлогодний импульс, он станет огромной силой

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как для австрийской команды проходят предсезонные тесты.

«Эта неделя посвящена как можно большему количеству пилотирования и пониманию сложности работы шасси с силовой установкой. Мы хотим убедиться, что они работают в гармонии. Всё идёт нормально. Болиды дают огромное количество данных, характеристики говорят нам о сильных и слабых сторонах, которые позволят нам определить курс развития.



У нас надёжный болид. Макс счастлив и усердно работает со своими инженерами. Однако в данный момент время прохождения круга не имеет смысла. Мы просто придерживаемся нашей программы и счастливы. Изменение переднего антикрыла является очень существенным, и, глядя на паддок, можно увидеть, что команды по-разному интерпретируют правила. Это захватывает. Переднее антикрыло очень сильно влияет на работу остальной части автомобиля. Изменения в регламенте требовали больших изменений. Потребовалось значительно эволюционировать, чтобы приспособиться к ней.

Я чувствую себя старым. Совокупный возраст наших гонщиков меньше, чем мой, а я один из самых молодых руководителей. Но возраст не имеет значения. Всё дело в отношении. Уровень опыта Ферстаппена, показанный во второй половине прошлого года, очень впечатляет. Если он сможет сохранить этот импульс, он станет феноменальной силой, с которой придётся считаться», — цитирует Хорнера официальный сайт Ферстаппена.