Феттель: почему переднее антикрыло такое широкое? Оно выглядит очень некрасиво

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не понимает, почему Формула-1 вернула переднее антикрыло на всю ширину болида.

«Мне кажется, переднее антикрыло выглядит очень некрасиво. Я не понимаю, почему оно такое широкое. Несколько лет назад мы уменьшали их, так как сочли, что это плохо для гонок. Но теперь мы вернулись к широкому антикрылу, будто забыли делать заметки. Если посмотреть на остальную часть болида, она шикарна, но переднее антикрыло у всех команд выглядит немного странно», — сказал Феттель.

Себастьян дал положительный отзыв об управляемости болида, обновлённого после изменений регламента на аэродинамику.

«Если честно, он ездит лучше, чем кажется. Я не чувствую большой разницы. Думаю, что для всех вопрос только в том, сколько команды растеряли по сравнению с прошлым годом. Мы всё ещё нагоняем, но на данный момент всё выглядит довольно неплохо», — цитирует Феттеля RaceFans.