ФИА вводит более строгие проверки над расходом топлива командами Формулы-1

В предстоящем сезоне ФИА будет более внимательно следить за расходом топлива командами Формулы-1 и введёт для этого серию специальных проверок. Об этом сообщает Autosport.



Теперь командам нужно будет указывать, сколько горючего на гонку они планируют заправить в болид. Технический руководитель ФИА Джо Бауэр и его коллеги получат право взвешивать болид до и после гонки, чтобы точно определить, сколько топлива было использовано и как оно соответствует тому, что было зафиксировано расходомером топлива.



Команды должны объявить количество горючего, которое они намереваются залить в болид, как минимум за два часа до старта гонки. Это количество топлива должно находиться в баке не позднее, чем за час до открытия пит-лейна.