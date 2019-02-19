ФИА объявила тендер на стандартную коробку передач в Формуле-1 с 2021 года

В соответствии с решением ФИА с сезона 2021 года у команд Формулы-1 будет схожая коробка передач, об этом сообщает RaceFans.



Потенциальные поставщики были приглашены принять участие в тендере, в котором будет выбран официальный поставщик коробок передач на период с 2021 по 2024 год. Потенциальные поставщики должны предоставить свои предложения до 3 марта. ФИА намерена принять окончательное решение к концу апреля этого года.

Согласно документам тендера, цель введения одинаковых коробок передач заключается в том, чтобы снизить расходы команд Формулы-1, которые имеют разный бюджет. При этом командам по-прежнему будет разрешено создавать собственные корпуса для коробки передач для связи с задней подвеской, которую все продолжат разрабатывать самостоятельно.



В издании отмечают, что в сентябре прошлого года Формула-1 обсуждала способы увеличения количества «стандартных» деталей как меру по сокращению расходов при изменении правил с сезона-2021. В прошлом году технический директор Формулы-1 Пэт Симондс заявил, что детали, которые не влияют на разницу в скорости между командами, должны быть стандартизированы.



6 из 10 действующих команд Формулы-1 производят собственные коробки передач. Остальные получают их от других команд: «Альфа Ромео» и «Хаас» от «Феррари», «Рейсинг Пойнт» от «Мерседеса», «Торо Россо» от «Ред Булл».