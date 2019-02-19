Риккардо использует необычный дизайн шлема со словом «тест»

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо использует необычную раскраску шлема во время первой тестовой сессии Формулы-1 в Барселоне на трассе «Каталунья». Риккардо, который впервые за карьеру не имеет поддержки «Ред Булл», выбрал дизайн, совершенно не похожий на тот, что использовался им во время выступлений в «Ред Булл». Шлем раскрашен в белый, розовый и тёмно-зелёный цвета, плюс на нём в нескольких местах написано слово «тест». Для написания слова использован шрифт, характерный для старых компьютерных игр.



Вероятно, позднее, ближе к старту сезона Формулы-1, Риккардо представит окончательный дизайн своего шлема на 2019 год.

Фото: Renault Sport